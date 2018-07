Grupo protesta após idosa entrar armada em banco Um dia depois de a professora aposentada Janete Benfatti Diaz, de 73 anos, entrar com uma arma no interior de uma agência, sindicalistas e bancários fizeram um protesto nesta quinta-feira que atrasou em uma hora a abertura do Itaú, do bairro Boa Vista, em São José do Rio Preto (SP). Reunidos na entrada da agência, os bancários impediram que clientes e bancários entrassem no local.