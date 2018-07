Grupo protesta contra aumento no transporte em Manaus

Segundo a União Nacional dos Estudantes (UNE), os estudantes programam uma paralisação no próximo dia 1 de novembro, e farão um protesto em frente à prefeitura para cobrar um posicionamento do prefeito. Ao longo do mês de outubro, o movimento estudantil amazonense organizou mais de cinco atos para protestar contra o reajuste das tarifas. Todos eles, de acordo com as lideranças, tiveram o objetivo de, além de protestar, levar o debate da situação do transporte público da cidade à população.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que nenhuma autorização ou consentimento foi dado aos alunos da rede municipal de ensino para participar de qualquer espécie de manifestação que os afaste da sala de aula e de suas atividades curriculares.