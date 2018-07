Grupo protesta contra desocupação no Jardim Botânico A notícia de que várias autoridades participarão nesta segunda-feira à noite da comemoração pelos 135 anos do Telecurso, da Fundação Roberto Marinho, a ser promovida no Espaço Tom Jobim, dentro do Jardim Botânico, na zona sul do Rio, levou cerca de 80 pessoas ao portão do Jardim. O grupo protesta contra a remoção de mais de 500 famílias que vivem em uma área que, segundo a direção do Jardim Botânico, é ocupada irregularmente.