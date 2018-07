Grupo protesta contra fim de feira no centro de SP Feirantes e moradores da região da Consolação protestam em frente à Prefeitura de São Paulo, no Viaduto do Chá, no centro da capital, contra a transferência da feira livre que acontece todos os domingos, há 64 anos, na Praça Roosevelt. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 50 pessoas integravam o protesto por volta das 15 horas.