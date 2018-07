Grupo protesta contra morte de brasileiro na Austrália Cerca de 100 pessoas ocupavam, por volta das 13h30 deste sábado, 31, todas as faixas de rolamento do sentido Paraíso da Avenida Paulista, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), em protesto contra a morte do brasileiro Roberto Laudisio Curti, morto em Sydney, na Austrália, no último dia 18.