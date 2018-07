Grupo protesta contra Rio+20

Os participantes acusaram o secretário de liberar indiscriminadamente as licenças ambientais de empreendimentos poluidores. Segundo os manifestantes, os projetos seriam responsáveis por danos ambientais e prejuízos a moradores e trabalhadores de diversas regiões do Estado, como Santa Cruz e Itaboraí, onde estão localizados uma siderúrgica e o complexo petroquímico da Comperj. "Vim denunciar o que está acontecendo com a população em Santa Cruz, onde os peixes estão morrendo, as pessoas adoecendo e o governo continua apoiando a siderúrgica", afirmou o pescador Jaci Nascimento, de 57 anos.

Estudantes, ambientalistas, movimentos sociais de diversas regiões participaram do ato, com cartazes e faixas questionando os debates sobre economia verde propostos pela Rio+20. "O Rio é o laboratório da economia verde. Este é um ato dos impactados por esse modelo econômico, voltado para o desenvolvimento sujo, incompatível com os compromissos de proteção ao ambiente", afirmou um dos líderes do ato, o ambientalista Sérgio Ricardo de Lima. Após o protesto em frente ao Inea, os manifestantes se dirigiram para a Cinelândia, no centro do Rio, onde se encontraram com outros grupos e movimentos sociais.

Considerado uma prévia das ações da Cúpula dos Povos, evento que acontece em paralelo à Rio+20, o ato também protestou contra a falta de diálogo da ONU com os movimentos sociais. O movimento planeja uma passeata com 40 mil pessoas no dia 20 de junho. "A sociedade está segregada das discussões. Vamos fazer o debate que eles não querem fazer, mostrar que com esse modelo o planeta não se sustenta", disse o líder do movimento Rio-20, Gilvoneick Souza.