Grupo protesta em Brasília após final da Copa Aos gritos de "o povo acordou, o povo decidiu, ou para a roubalheira ou paramos o Brasil", cerca de 50 manifestantes se reuniram na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O encontro ocorreu após o fim do jogo final da Copa do Mundo, que consagrou a Alemanha a campeã do mundial.