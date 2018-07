Grupo protesta por democracia no Paraguai em SP Cerca de 50 pessoas reivindicam a democracia no Paraguai durante a tarde desta segunda-feira, 25. De acordo com a Polícia Militar o grupo está reunido, desde às 14h, em frente ao consulado paraguaio, na altura do número 600 da Rua Bandeira Paulista, no Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo.