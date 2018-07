Grupo protesta por moradia na Avenida Paulista Um grupo de sem-teto formado por cerca de 250 pessoas protesta na manhã desta quarta-feira na Avenida Paulista, reivindicando direito à moradia. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os sem-teto reúnem-se, desde as 10h, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp) e complicam o tráfego no sentido Consolação.