Grupo que acompanhava balão ser solto é detido em SP Dezoito pessoas foram detidas nesta manhã quando acompanhavam um balão, de 20 metros de altura, ser solto no bairro Jardim Cascata, em Francisco Morato, na Grande São Paulo. A Polícia Militar Ambiental chegou ao local pouco depois do balão começar a subir. À polícia, os detidos contaram que foram convidados para assistir ao balão ser solto e que não sabiam que se tratava de crime ambiental. Houve também apreensão de um caminhão com diversos materiais usados na fabricação de balões. Após o registro do caso, a polícia liberou o grupo. Ainda pela manhã, outras 20 pessoas acabaram detidas por conta de balões. Em Mogi das Cruzes, a polícia surpreendeu oito homens, divididos em quatro motocicletas, transportando um balão que haviam resgatado em uma área rural. Em Itapecerica da Serra, após uma denúncia anônima, os policiais encontraram cerca de 20 pessoas preparando-se para soltar um balão de cerca de 15 metros de altura. A polícia conseguiu deter 12 delas e as demais correram.