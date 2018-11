Grupo que desviava remédios atuava desde 2009 em SP

Hoje, 11 pessoas foram presas e um mandado de prisão foi cumprido no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros (CDP), na zona oeste da cidade, onde está preso Stefano Mantovani, acusado de comandar o esquema de dentro da cadeia. Segundo a promotora, Mantovani cumpre 14 anos de prisão pela prática dos mesmos crimes.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, em São Caetano e Itaquaquecetuba, na região metropolitana, e na capital paulista. Dois mandados de prisão foram cumpridos no Rio de Janeiro. Foram apreendidos R$ 34 mil em dinheiro, diversos medicamentos, como Mabthera, usados em tratamentos oncológicos, desviados do Hospital Brigadeiro, Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer (IBCC) e Hospital Samaritano.