Grupo que explodia caixas eletrônicos é preso no Piauí Uma organização criminosa que usava explosivos para arrombar caixas eletrônicos de instituições financeiras foi pega em flagrante no Piauí. A Polícia Federal prendeu seis homens que atuavam em Estados do Nordeste como Maranhão, Piauí, Bahia e Rio Grande do Norte.