Grupo quer promover desfile de ciclistas nus em Recife

Como o uso de máscaras também está proibido no Estado, há possibilidade dos ativistas atenderem às proibições usando máscaras para tapar o sexo. No Facebook, o grupo afirma propor uma reflexão sobre a hipocrisia moral da sociedade que condena o atentado ao pudor e o ato obsceno, mas se cala diante do assédio moral, da discriminação e da miséria.

Grito dos Excluídos

Também pela manhã, o Grito dos Excluídos, que reúne grupos religiosos, centrais sindicais e movimentos sociais, devem sair em passeata da Praça do Derby até à Basílica do Carmo, no bairro central de Santo Antonio.

O tema deste ano será "Juventude que ousa lutar constrói o projeto popular" e contará com a participação da Frente de Luta Pelo Passe Livre - versão local do Movimento do Passe Livre (MPL).

O desfile oficial tem novo percurso neste ano. Devido a obras que estão sendo realizadas no centro da cidade, foi transferido para a avenida Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, na zona sul. O esquema de segurança envolve mais de 900 policiais. Quinhentos deles estarão na parada militar e os outros acompanharão os protestos no centro da cidade.