Grupo rebelde da Somália declara guerra a rivais

Analistas de segurança alertaram que o falido Estado do Chifre da África é um porto seguro para guerrilheiros, incluindo jihadistas estrangeiros, e Washington diz que o Al Shabaab é o braço da Al Qaeda no país.

O Hizbul disse que se for atacado no porto de Kismayu seus guerrilheiros irão retaliar por toda a Somália, incluindo a capital Mogadíscio, onde as duas facções lutaram juntas contra o governo e as forças de paz da União Africana.

As relações entre o Al Shabaab e o Hizbul Islam se desgataram na semana passada, depois que o Al Shabaab nomeou seu próprio cônsul para governar Kismayu, uma fonte lucrativa de impostos e outras formas de renda. Até então os dois grupos controlavam o porto em uma coalizão frágil.