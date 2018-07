Grupo rebelde islâmico mata 270 pessoas, informa grupo observador

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos contrário a Assad informou na quinta-feira que 90 pessoas morreram e muitas estão desaparecidas após o ataque ao campo de gás Sha'ar, a leste de Homs, no centro da Síria.

Mas neste sábado, o Observatório, que monitora a violência na Síria através de uma rede de fontes no país em ambos os lados, disse, citando "fontes confiáveis", que o Estado Islâmico tinha "matado e executado" 270 pessoas durante o assalto. Disse que pelo menos 40 combatentes foram mortos no ataque.

O Estado Islâmico tem alcançado vitórias rápidas na Síria, principalmente tomando o controle do território a grupos rebeldes rivais, usando armamento do Iraque, onde no mês passado conseguiu aproveitar grandes áreas para as forças do governo.

Não foi imediatamente possível verificar a informação. As mídias sírias estatais não mencionaram o ataque.

(Reportagem de Oliver Holmes)