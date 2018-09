Grupo reboca 4 aviões no braço

Um grupo de 300 pessoas rebocou "no braço" por 50 metros quatro aviões ao mesmo tempo - um total de 470 toneladas.

Durante um evento em Hong Kong comemorando o centenário da aviação, funcionários de diversas repartições públicas puxaram um Boeing 747, dois Airbus 330 e um avião de pequeno porte.

E depois, ainda arrastaram o 747 de 210 toneladas por outros 100 metros.

A exigência era de que o 747 estivesse com combustível no tanque

As façanhas garantiram ao grupo dois recordes mundiais do Guinness World Records.

As exigências para o reconhecimento das marcas eram diferentes.

Para puxar o 747 sozinho era preciso um tanque cheio.

Junto com os quatro aviões, o tanque do 747 tinha que estar com um terço do tanque cheio.