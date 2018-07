Grupo reivindica redução do preço das passagens no ES Após uma manhã de manifestação no centro de Vitória, com congestionamentos e um ônibus queimado, os estudantes voltaram a protestar contra o aumento das passagens de ônibus da Grande Vitória, no final da tarde de hoje. Dessa vez, os estudantes se concentraram em frente à Universidade Federal do Espírito Santo.