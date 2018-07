Grupo rende seguranças e rouba carro-forte na BA Oito assaltantes armados trocaram tiros com seguranças e assaltaram malotes de dinheiro de um carro-forte da empresa Nordeste Segurança no estacionamento do supermercado Gbarbosa no bairro periférico de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (14).