Grupo rende vigia e assalta caixa eletrônico em MT Oito homens fizeram um guarda refém e assaltaram um caixa eletrônico nesta madrugada, por volta das 2 horas, em Nova Canaã do Norte, em Mato Grosso. O caixa eletrônico do Banco do Brasil foi cortado com um maçarico, acompanhado de um botijão de gás. No momento do roubo, um morador de Nova Canaã passava de bicicleta e acabou sendo derrubado e ameaçado pelos bandidos. O homem começou a gritar, o que assustou os criminosos, que acabaram deixando parte do dinheiro no local. O banco não divulgou a quantia roubada, mas, segundo informações da polícia, não havia mais do que R$ 60 mil no caixa.