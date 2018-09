Grupo resgata 8 presos de superintendência da polícia Seis homens armados com fuzis e escopetas invadiram na madrugada de hoje a sede da Superintendência da Polícia Civil em Castanhal, no nordeste do Pará, e resgataram oito presos. A ação teve início por volta das 2 horas, quando o grupo invadiu o prédio, rendendo uma policial e um investigador que estavam de plantão. Eles tomaram a chave do cadeado de uma das celas e libertaram oito presos. Segundo a polícia, o alvo da quadrilha eram dois homens que foram presos no mês passado por assalto.