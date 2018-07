Grupo rouba armas e dinheiro de fórum em Birigui-SP

O assalto ocorreu na madrugada de hoje, quando os bandidos entraram no fórum e renderam o vigia, que foi amarrado e trancado num banheiro. As armas, principalmente revólveres e pistolas de diversos calibres, que serviam de provas em processos judiciais, estavam guardadas numa sala simples, com porta fina de madeira.

O dinheiro foi retirado por arrombamento de um caixa eletrônico da agencia do Banco do Brasil que existe no prédio. A polícia não sabe se os ladrões tinham intenção de arrombar o caixa eletrônico e acabaram encontrando as armas ou se já sabiam da existência delas.

Um carro encontrado abandonado, com peças retiradas, pode ter sido usado pelos bandidos. Foi o quarto roubo de armas e dinheiro de fóruns da região nos últimos três anos. Em 2009, ladrões entraram duas vezes, em menos de 15 dias, no Fórum de Penápolis, de onde levaram 23 armas e R$ 55 mil em dinheiro. Ninguém foi preso até hoje.