Grupo rouba armas e drogas de instituto de perícia do PA Uma quadrilha com cerca de dez integrantes, entre eles duas mulheres, invadiu o Instituto de Perícias Científicas (IPC) do município de Castanhal, no Pará, na madrugada de quarta-feira, e roubou armas e drogas. Os ladrões levaram cerca de 70 armas, entre elas pistolas automáticas, revólveres e armas longas, além de drogas que estavam no laboratório de entorpecentes para análise. Segundo o delegado Alberto Henrique Teixeira de Barros, os suspeitos fariam parte de uma facção criminosa da região. Um casal se aproximou do prédio do IPC a pé e rendeu o vigia, possibilitando a entrada dos outros criminosos, que chegaram ao local usando carros e motos. Os seis funcionários foram rendidos, amordaçados e colocados deitados em uma área de atendimento do instituto. Os bandidos permaneceram no local por cerca de meia hora para arrombar a sala onde estavam as armas. Entre as linhas de investigações da polícia, há a da possibilidade de algum funcionário do IPC ter facilitado a ação dos bandidos, fornecendo informações.