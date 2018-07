Grupo rouba caixa dentro de Câmara de Campinas-SP

Segundo a Polícia Militar, dentro da Câmara, quatro vigias da empresa privada de segurança e um bombeiro que trabalha do prédio foram amarrados e trancados em gabinete. Com um maçarico e uma marreta, os assaltantes estouraram o caixa eletrônico do Banco do Brasil, que fica no subsolo da Câmara, onde só funcionários e parlamentares têm acesso livre, e levaram todo dinheiro. Os criminosos ainda roubaram as armas, munição e os coletes dos seguranças. Não houve feridos na ação, que durou cerca de 40 minutos.

As câmeras de segurança do prédio filmaram toda a ação, mas elas não gravam imagens. O presidente da Câmara, vereador Campos Filho (DEM), afirmou que está em andamento um processo licitatório para compra de um novo sistema de segurança para o prédio.

Segundo ele, serão adquiridos gravadores para as câmeras, porta com detector de metal e catracas para controle de entrada e saída das pessoas. "Chegamos ao limite do suportável. Diariamente vemos casos de roubos a caixas eletrônicos e as pessoas não ficam indignadas com esse tipo de crime. Os criminosos mostraram que não respeitam mais o Estado e a mensagem que isso passa para a população é que se nem uma instituição como a Câmara está protegida dessas ações, quem dirá o cidadão comum", afirmou o presidente.

Os assaltantes fugiram levando uma quantia não revelada em dinheiro. A polícia só foi chamada após um dos seguranças ter conseguido se desamarrar. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).