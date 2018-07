Grupo rouba casa e aterroriza família em São Paulo

Armada com dois revólveres calibre 38, os criminosos roubaram TVs de LCD, computadores, outros eletroeletrônicos, joias, objetos pessoais das vítimas, furadeiras e ferramentas automotivas. Tudo foi colocado no porta-malas de dois carros das vítimas.

Policiais militares, já cientes do roubo, cruzaram com um dos veículos durante patrulhamento na Vila Dalva, um bairro vizinho. O automóvel era dirigido pelo menor. Quando percebeu a presença do carro da polícia, o adolescente tentou fugir e bateu o veículo contra uma Kombi. Dentro do automóvel, a polícia encontrou um revólver calibre 38.

Os três comparsas do adolescentes continuam foragidos. O trio abandonou o outro veículo também na região da Vila Dalva. A mãe do menor foi acionada pela polícia e compareceu ao 51º Distrito Policial (DP), do Butantã. Até as 2 horas desta madrugada, o delegado não havia decidido se entregaria o menor à mãe ou se encaminharia o adolescente para a Fundação Casa.