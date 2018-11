Grupo rouba dinheiro e cheques de hospital de Campinas

De acordo com o delegado seccional, Paulo Tucci, os homens agiram por volta das 8h30. Três deles entraram no hospital armados e roubaram objetos dos funcionários. Depois, retiraram talões de cheques e dinheiro do cofre da instituição. O valor não foi informado pela polícia. Os três suspeitos tentaram fugir em um carro que, posteriormente, foi constatado pela polícia ser furtado e ter placas falsas. Os outros integrantes do grupo estavam do lado de fora do hospital e dariam cobertura na fuga.

Funcionários do hospital ligaram para a PM, que chegou antes que os suspeitos saíssem do estacionamento. Após enfrentar a polícia, os seis homens foram presos em flagrante por roubo. As armas dos suspeitos e dos policiais militares foram apreendidas para exames periciais.