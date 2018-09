Grupo rouba joalheria em shopping de Santos-SP

O assalto ocorreu por volta do meio-dia, quando oito homens armados renderam o segurança particular de uma joalheria do shopping Super Centro Comercial Boqueirão. Eles agrediram o segurança com coronhadas e realizaram o assalto rapidamente, fugindo separadamente.

Avisada, a Polícia Militar (PM) perseguiu dois desses assaltantes, que estavam em um carro e trocaram tiros com os policiais, na praia do Boqueirão, próximo ao canal 3. Nessa altura da praia, os assaltantes abandonaram os veículos e correram a pé, sendo presos em seguida. Com eles, a PM apreendeu duas armas, sendo uma pistola 40 e um revólver calibre 38, dinheiro e uma joia. Os outros seis assaltantes conseguiram fugir e a maior parte das joias roubadas não foi recuperada.

O Gerente Administrativo do Super Centro Boqueirão, José Julio Ramos, afirma que assaltos a mão armada são raros no shopping. "Faz mais de 10 anos que teve um assim. Há quatro meses invadiram aqui, mas foi à noite, para roubar um caixa eletrônico e nem conseguiram. Acho que esses ladrões viram que andam assaltando muitas joalherias em São Paulo e resolveram fazer o mesmo em Santos", completou, ele, informando que há quatro joalherias no local.