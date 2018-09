Grupo rouba R$ 100 mil de agência do BB na Bahia

Segundo relatos, a quadrilha chegou ao local em duas motocicletas. Um dos assaltantes enganou os seguranças com um par de muletas e uma perna enfaixada e teve o acesso à agência facilitado, antes de render funcionários e clientes. O grupo levou o dinheiro dos caixas, além dos CDs com as imagens registradas pelas câmeras do circuito interno de televisão. O caso está sendo investigado.

Durante a manhã de hoje, outro assalto a banco foi registrado no Estado. Oito homens armados invadiram a agência do BB em Boninal, 513 quilômetros a oeste de Salvador, e levaram quantia não revelada pelo banco. Na fuga, os criminosos, divididos em duas picapes, levaram seis reféns, entre funcionários da agência e clientes. Eles foram deixados, junto com um dos carros, em uma estrada de terra nos arredores da cidade pouco depois, sem ferimentos.