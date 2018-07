Grupo rouba R$ 52 mil em remédios de hospital de SP Pelo menos 15 homens roubaram na madrugada de hoje o Hospital Geral do Grajaú, no bairro Parque América, zona sul da capital paulista. Segundo o boletim de ocorrência registrado na 101ª delegacia, eles levaram medicamentos, avaliados em cerca de R$ 52 mil, dois computadores, dois telefones celulares, um radiocomunicador da empresa de limpeza e outros pertences da unidade. Armados, os ladrões chegaram ao hospital em dois veículos, renderam os vigilantes que estavam na guarita e abriram o portão para entrar com os carros. Mais tarde, de acordo com a polícia, mais duas funcionárias foram colocadas na guarita e oito membros do grupo, que usavam touca e capuz, dominaram o auxiliar de farmácia. Após recolher os remédios e outro artigos, os criminosos fugiram. As placas dos veículos não foram anotadas. Segundo o boletim, o circuito interno de vigilância do hospital não estava funcionando. O local deverá passar por perícia. A Secretaria da Saúde ainda não tem a relação de medicamentos roubados. Segundo a pasta, o atendimento no hospital não foi prejudicado. Quanto às câmeras, a secretaria afirmou que elas foram desligadas, mas não soube explicar por quem e o motivo.