Grupo rouba supermercado após fazer 15 reféns em SP A intenção de um grupo com cerca de dez bandidos era arrombar três caixas eletrônicos instalados no interior de uma loja da rede de supermercados Ricoy, no bairro Casa Grande, em Diadema, no Grande ABC. Mas, como o maçarico levado pelo grupo não funcionou, os criminosos, armados de revólveres e pistolas, resolveram roubar, por volta das 23 horas, o estabelecimento e os cerca de 15 funcionários que foram feitos reféns durante cerca de uma hora.