Grupo se perde e passa réveillon na mata em SP Um grupo de 11 pessoas se perdeu na mata fechada na região de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo e a maioria teve de aguardar pelo resgate na selva na noite de réveillon. Eles foram visitar a Cachoeira do Funil na segunda-feira, 30, com a volta marcada para as 13 horas do mesmo dia. No entanto, as duas famílias - com cinco adolescentes e seis adultos - se perderam na trilha e ficaram mais de 24 horas sem dar notícias, o que fez parentes ligarem para o 190.