Grupo sem-terra decide permanecer no local invadido O grupo de sem-terra que invadiu o Instituto Lula na zona sul da capital paulista na manhã desta quarta-feira decidiu que permanecerá no local até quinta-feira (24) ao meio-dia. Os líderes do movimento alegaram que precisam consultar os assentados instalados no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) de São Paulo e as famílias que estão no assentamento em Americana e Cosmópolis antes de decidir se aceitam a desocupação em troca de uma audiência com a presidência do Incra. "Não vamos sair daqui escorraçados", disse Paulo Albuquerque, um dos coordenadores da ação.