Grupo sem-teto deixa prédio invadido no centro de SP As famílias sem-teto que ocupavam o prédio na altura do número 613 da Avenida São João, no centro de São Paulo, deixaram o local na tarde de hoje. O grupo invadiu o prédio na última na madrugada de segunda-feira, 7. Eles desocuparam o edifício onde funcionou o Cineasta Hotel após a Justiça decidir pela reintegração de posse. A Tropa de Choque e guardas civis participaram da ação.