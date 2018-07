Grupo sem-teto ocupa 11 prédios na cidade de SP

De acordo a Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), quatro dos edifícios invadidos fazem parte do programa Renova Centro, destinado à criação de moradias populares na região central da capital. Eles ficam localizados nos seguintes endereços: Rua José Bonifácio, 137 (conveniado com a Universidade de São Paulo para criação de moradias estudantis); Avenida Ipiranga, 879 (edifício com Decreto de Interesse Social); Avenida São João 253 (Decreto de Interesse Social e ação judicial de desapropriação proposta); e Edifício Hotel Lord, na travessa da Rua das Palmeiras com a Rua Helvétia (em fase final de aprovação de projeto, aguardando licenciamento ambiental para licitação da obra).