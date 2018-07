Grupo sequestra, rouba e incendeia ônibus no Rio

A região norte do Rio vem sofrendo com a violência mais acentuadamente neste mês. Só no dia 16 foram três registros. Primeiro, quatro supostos traficantes morreram e um policial militar ficou ferido durante tiroteio em uma operação da PM no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho. Depois, na Vila do João, um grupo de criminosos da vizinha e rival Vila dos Pinheiros tentou invadir a favela e acabou por fazer uma família de sete pessoas refém. Negociadores do Bope conseguiram fazer com que os criminosos se rendessem e ninguém ficou ferido. Por fim, dois policiais militares que faziam a segurança do presidente da Companhia de Águas e Esgotos (Cedae), Wagner Victer, foram mortos, durante a madrugada, em tentativa de assalto no Engenho de Dentro.