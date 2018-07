Grupo suspeito de furto a banco é liberado em SP

Uma professora de inglês de 21 anos reconheceu o cheque apreendido pela polícia como seu. E disse que tentou depositá-lo no domingo em uma agência do Santander, em Santo André, mas o envelope foi ?engolido? pelo caixa. Segundo os policiais, os quatro detidos teriam confessado informalmente que praticaram o furto em Santo André e pretendiam fazer o mesmo na agência da Mooca. Os PMs devem registrar uma queixa contra a decisão do delegado de liberar os suspeitos. Já o advogado do acusados, Alessandre Azarias, afirmou que os policiais forjaram provas contra os seus clientes.

A capital e a Grande São Paulo já registraram pelo menos 20 furtos de caixas eletrônicos nos primeiros 65 dias do ano, com prejuízo de ao menos R$ 496 mil. O levantamento foi feito pela reportagem com base em casos que tiveram repercussão, mas nem na metade deles os valores roubados foram divulgados. O número pode ser maior, pois a Secretaria da Segurança Pública e Federação Brasileira de Bancos (Febraban) não divulgam dados dos roubos a caixas eletrônicos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.