O grupo era investigado por policiais civis do 15º Distrito Policial do Itaim Bibi, que há dois dias já haviam prendido outros cinco integrantes. Na tarde de hoje, os três foram presos em flagrante na praça do Vaticano, no Jardim Europa, e na rua Pedroso Alvarenga, no Itaim Bibi. Com o trio foram apreendidas duas motos, relógios, uma arma e um celular.