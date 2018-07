Grupo tenta explodir caixa eletrônico em padaria em SP

Para não perderem a viagem, os bandidos levaram o dinheiro que estava no caixa da padaria. Policiais militares da 4ª Companhia do 37º Batalhão foram acionados, mas nenhum suspeito foi detido. PMs do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) também estão no local. Eles irão recolher o material supostamente explosivo, analisá-lo e enviar um relatório pericial para ser anexado ao inquérito que será aberto no 47º Distrito Policial, do Capão Redondo.

Ataques - Desde o começo do ano, a reportagem do estadão.com.br apurou 127 casos de ataques a caixas eletrônicos - a maioria no período noturno - na Região Metropolitana de São Paulo. Foram 57 casos na cidade de São Paulo e 70 casos nos demais municípios. Em 88 dos 127 casos, os bandidos utilizaram explosivos. Esse foi o nono caso ocorrido somente em novembro; no mês de outubro inteiro, foram cinco casos. O pico de crimes do tipo ocorreu em maio, com 31 ataques.