Grupo tenta resgatar presos em Guarulhos Um grupo de suspeitos está tentando resgatar, nesta tarde, presos do Centro de Detenção Provisória I (CDP I) de Guarulhos, no bairro Jardim Satélite, Grande São Paulo. Segundo informações iniciais da Polícia Militar, os suspeitos entraram no presídio junto com os visitantes, que estão sendo mantidos reféns. Várias viaturas cercaram o local. Um helicóptero Águia, do Grupamento Aéreo da PM está apoiando a ação. Ainda não há informações se algum detento conseguiu fugir ou se há alguém ferido.