Grupo usa arma da PM para assaltar bancos no RS Um grupo de pelo menos quatro assaltantes aterrorizou a pequena cidade de Pedras Altas (RS) nesta segunda-feira, 22. A quadrilha invadiu o posto policial, rendeu dois soldados da Polícia Militar, pegou armas e saiu com um veículo da corporação para roubar as agências do Sicredi e do Banrisul. Ao chegar aos dois locais, disparou tiros e sequestrou mais pessoas.