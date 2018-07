Grupo usa carros para bloquear PM e saquear cidade

De acordo com a Polícia Militar, assim que uma testemunha ligou denunciando que bancos estavam sendo atacados, foi ouvida uma imensa explosão no portão dos fundos da sede do pelotão. Um carro foi incendiado sobre a calçada fechando a saída de viaturas do local. Posteriormente, foi levantado que o veículo, um Citroen C3, tinha placas clonadas e seria produto de roubo.

Enquanto o pelotão seguia com a entrada em chamas e o pessoal interno acuado, as duas únicas viaturas que estavam nas ruas, com apenas quatro policiais, se deslocaram à avenida 15 de Novembro, onde mais de dez bandidos tinham explodido sete caixas eletrônicos das agências do Banco do Brasil e do Santander. Em menor número e sem poder de fogo suficiente, os PMs se mantiveram em um perímetro de segurança e aguardaram reforço, que teria de vir de outra cidade.

Na avenida era como se a quadrilha tivesse o controle da situação. Integrantes com fuzis vigiavam a rua ao mesmo tempo em que os comparsas recolhiam o dinheiro roubado. Um morador que passava de carro pela região teve o veículo metralhado e por sorte não foi atingido. Nas ruas da cidade ficou um rastro de cápsulas deflagradas dos mais diversos tipos de armas como as pistolas 762, 380 e .40, além de cartuchos de espingarda calibre 12 e de fuzil. Os assaltantes, que utilizaram dinamites na ação, fugiram e até a tarde desta quarta não haviam sido localizados.

O Banco do Brasil não informou a quantia levada, enquanto que o Santander apontou inicialmente um prejuízo de R$ 160 mil, mas este valor poderia aumentar. Peritos estiveram nas agências na tentativa de levantarem provas que levem aos bandidos. Ataques a caixas eletrônicos já haviam sido registrados este ano em Santa Cruz das Palmeiras. Em um deles, no mês passado, o alvo foi novamente a agência do BB que precisou até transferir o atendimento para outro local por alguns dias em razão dos estragos.