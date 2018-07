Grupo usa explosivos em assalto a banco no Pará Pelo menos 15 homens tentaram assaltar com explosivos na madrugada de hoje uma agência bancária do Banco do Brasil, na cidade de Novo Repartimento, no Pará, que ficou parcialmente destruída. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a quadrilha desligou todo o sistema de energia elétrica, deixando a cidade totalmente às escuras. A polícia ainda não tem pistas dos assaltantes. O bando foi dividido em dois. Enquanto um grupo agia dentro do banco, tentando explodir o cofre, outro impedia a saída de policiais atirando para dentro da companhia da Polícia Militar. Depois da explosão frustrada do cofre, os bandidos fugiram sem levar nada, segundo a PM. Os assaltantes também roubaram um veículo de uma empresa que presta serviços à Centrais Elétricas do Pará (Celpa), para ser usado como carro de fuga, que foi abandonado a cerca de quatro quilômetros da cidade, onde foi incendiado. Os bandidos, que estavam encapuzados e armados de metralhadoras, fuzis e escopetas, fizeram vários disparos pela cidade durante a fuga.