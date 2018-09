Grupo usa micro-ônibus em assalto a caixa eletrônico

Vítimas contaram à PM que seis homens armados e encapuzados, um deles com armamento longo, pararam o micro-ônibus na Avenida Papa João Paulo, e obrigaram o motorista a seguir até a loja. Quando chegaram no local, atravessaram o veículo na rua.

Ao entrarem no estabelecimento, o alarme disparou, e os criminosos fugiram, em seis motos, com uma mochila cada, sem danificar o caixa. Duas bananas de dinamite foram deixadas na loja e o Grupo de Ações Táticas Especiais, da PM, acionado para retirar o material. O caso será registrado no 7º Distrito Policial (DP).