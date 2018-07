Grupo vai prevenir violência contra mulher em eventos O governo determinou nesta terça-feira a instituição de Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de elaborar propostas de ações e políticas para a prevenção da violência contra mulheres e meninas nos grandes eventos. A portaria que estabelece a criação do grupo foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União.