Grupo viaja no Alto Rio Negro em busca de novos insetos Com o desafio de coletar cerca de 100 mil exemplares de insetos da Amazônia, uma expedição com 20 pesquisadores parte no início de junho pelos rios do Alto Rio Negro. O grupo será liderado pelo entomólogo José Albertino Rafael, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). "Estima-se que na região sejam conhecidas de 25% a 30% das espécies existentes, então não tem como voltar da excursão sem material inédito", afirma Rafael.