Grupo volta a protestar em frente ao prédio de Cabral Manifestantes voltaram a se concentrar em frente ao prédio onde mora o governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral (PMDB), no Leblon, zona sul da capital fluminense. Na manhã desta segunda-feira, 29, cerca de 30 pessoas protestam no local. Elas pedem o impeachment de Cabral, a instauração da CPI dos ônibus, a desmilitarização da polícia, a liberação dos presos em outras manifestações e perguntam onde esta Amarildo, pedreiro que sumiu após ser levado pela polícia para uma revista, na Favela da Rocinha.