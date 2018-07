Grupos brasileiros precisam fazer lobby nos EUA

Nos últimos 20 anos, dois fenômenos históricos parecem ter contribuído para essa situação. Por um lado, a relação bilateral aprofundou-se. A agenda passou a tratar de comércio, finanças, segurança internacional, combate ao tráfico de drogas e à discriminação étnica, cultura, educação, inovação, entre outros temas. Como resultado, a política externa de um país para com o outro parece ter deixado de ser guiada por grandes projetos unificadores ? como a Operação Pan-Americana, dos anos 1950, ou a ALCA, dos anos 1990 ? e tornou-se complexa: uma política externa do dia a dia de duas democracias de mercado que somam meio bilhão de pessoas.

Por outro lado, a integração econômica avançou de forma considerável, mesmo na ausência de um acordo comercial. Criou-se vibrante comércio intra-firma e crescente fluxo cruzado de investimentos. Parte significativa da produção americana de proteína animal, suco de laranja, confecção e aço já é controlada por capital brasileiro. Do mesmo modo, é impensável conceber a atividade industrial do Brasil sem considerar a participação americana em setores como automotivo, bens de capital e eletrônico.

A crescente interação entre o Brasil e os EUA tornou a defesa dos interesses empresariais mais complexa, seja pela forma como esses estão distribuídos, seja por sua natureza. As barreiras comerciais, por exemplo, deixaram de ser simples tarifas e passaram à sofisticada legislação e regulamentação sobre impostos, compras de governo ou mudança do clima. Para ter sucesso, a diplomacia econômica governamental precisa ser complementada pelo lobby empresarial.

Nos EUA, lobby é garantia constitucional. A Primeira Emenda à Constituição do país relaciona, ao lado da liberdade de expressão, o direito a peticionar o governo. Embora ainda existam certos embates morais e legais sobre sua forma e natureza, o fato é que a atividade é antiga e constitui parte integral de seu sistema político. O dispositivo constitucional foi herdado dos ingleses, cuja Carta de Direitos do século 17 já previa o direito de o súdito peticionar o rei. Durante o período colonial, Benjamin Franklin foi ativo lobista da colônia da Pensilvânia junto à corte do Rei Jorge III.

De acordo com a legislação, há dois tipos de lobby: aquele feito por entidades nacionais e o feito por estrangeiros. O controle sobre estrangeiros é mais rígido. No entanto, as entidades privadas estrangeiras podem fazer uso da legislação destinada às nacionais. Ou seja, a distinção entre grupos de interesse não é somente entre nacional e estrangeiro, mas entre privado e governamental.

Algumas empresas e associações brasileiras já fazem uso desse direito para, de forma legítima e inovadora, defender seus interesses junto ao governo americano. O mais bem sucedido exemplo é a União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA), que criou representação própria em Washington e cujos lobistas trabalham para remover barreiras ao etanol brasileiro. Sua primeira vitória foi o reconhecimento, pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA, da contribuição do etanol de cana-de-açúcar do Brasil para a redução de emissões de gases de efeito estufa.

Outro exemplo é a Brazil Industries Coalition (BIC), que atua em temas diversos, como medidas comerciais relacionadas ao clima, regimes preferenciais de comércio, dupla tributação e medidas sanitárias que afetam as exportações do País.

Além disso, o lobby empresarial tem sido parte de esforço conjunto. No caso do Sistema Geral de Preferências (SGP) americano, por exemplo, o governo brasileiro, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e da Embaixada em Washington, vem coordenado, com o setor privado, as negociações para sua renovação a cada período de vencimento das preferências.

Por perceberem seus benefícios, entidades como a Câmara Americana de Comércio (AMCHAM), a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) têm dedicado mais atenção a atividades dessa natureza. Não obstante, há enorme potencial a ser explorado. Outras empresas e associações, cujas exportações e investimentos são afetados por medidas comerciais dos EUA, devem incluir em suas estratégias corporativas atuação direta em Washington.

Diego Z. Bonomo é diretor-executivo da Brazil Industries Coalition (BIC), em Washington.