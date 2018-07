Grupos internacionais lançam aliança contra o cólera no Haiti

A Organização Pan-Americana da Saúde, o Unicef (órgão da ONU para a infância) e o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos vão colaborar com os governos haitiano e dominicano para desenvolver um plano de erradicação da doença nos dois países, que compartilham uma ilha no Caribe.

O plano deve incluir a ampliação do acesso a água e saneamento básico nas áreas afetadas. Mas a iniciativa enfrentará dificuldades financeiras em sua meta de atingir pelo menos dois terços da população haitiana até 2015, o que custaria 1,1 bilhão de dólares.

O terremoto de janeiro de 2010 no Haiti matou 300 mil pessoas, deixou 1,5 milhão de desabrigados e motivou uma das maiores operações humanitárias da história. Mas a comunidade internacional tem sido muito criticada por sua demora em oferecer auxílio e desenvolvimento.

A epidemia de cólera, única das Américas, já contaminou quase 550 mil pessoas e matou 7.400 nos dois países, principalmente no Haiti, desde outubro de 2010, segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos EUA.

A epidemia surgiu na região do rio Artibonite, e muitos haitianos suspeitam que a doença tenha chegado ao país com tropas de paz do Nepal, onde o cólera é endêmico. Essa suspeita motivou distúrbios contra as tropas da Organização das Nações Unidas no Haiti.