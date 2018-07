Grupos invadem fazenda do Opportunity no Pará Cerca de cem pessoas invadiram hoje a Fazenda Espírito Santo no município de Xinguara, sul do Pará. A Delegacia de Conflitos Agrários (Deca) de Marabá confirmou a informação e enviou equipes à propriedade, que pertence à Agropecuária Santa Bárbara, ligada ao Opportunity e ao sócio-fundador do grupo, Daniel Dantas. A Agropecuária Santa Bárbara tem um dos maiores rebanhos do País e é considerada um dos principais players do setor. Segundo o gerente da fazenda, Oscar Doller, os invasores chegaram por volta das 4 horas da manhã em dois ônibus e uma van, portando armas de fogo. Ainda segundo ele, até as 9 horas, cinco pessoas foram mantidas reféns: dois porteiros, a esposa de um deles e dois seguranças. Outros dois grupos chegaram às 7h dirigindo motos. Três acampamentos foram armados na fazenda, que já está toda demarcada, de acordo com Doller. Cerca de 350 pessoas, entre funcionários e familiares, estariam sendo ameaçadas pelos ocupantes, mas ninguém foi ferido, conforme o relato de Doller. Ele afirmou que a polícia esteve no local e conversou com os invasores, mas eles não foram presos e, segundo Doller, permanecem na fazenda. "O clima é de terror e de medo. Quando a polícia esteve aqui, eles esconderam as armas, e bastou os policiais deixarem a fazenda para que eles voltassem a nos ameaçar", disse Doller. Organizações Doller contou que uma parte do grupo diz pertencer ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e que outros se identificam como integrantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará (Fetagri). Não foi possível contatar o MST e a Fetagri para confirmar a informação. A reportagem tentou ouvir o delegado Alberoni, que esteve na fazenda, para obter mais informações sobre o conflito, mas por se tratar de área rural, o celular estava fora da área de serviço. Segundo informações da delegacia de Marabá, policiais estiveram na propriedade ontem porque os grupos já ameaçavam invadi-la.