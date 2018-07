Grupos islamitas tomam cidade síria de Idlib pela primeira vez

Ao tomarem Idlib, a capital da província de mesmo nome no noroeste da Síria, os insurgentes radicais islamitas agora controlam uma segunda província além de Raqqa, reduto do Estado Islâmico que vem sendo alvo de ataques aéreos da coalizão liderada pelos Estados Unidos.

Grupos islamitas sunitas formaram uma aliança que tem, além da Nusra, o movimento radical Ahrar al-Sham e o Jund al-Aqsa, mas não o Estado Islâmico, que são seus rivais. Estes grupos fizeram uma ofensiva para capturar a cidade de Idlib na terça-feira.

Funcionários do governo sírio não foram encontrados para comentar a situação. A imprensa estatal disse que as batalhas prosseguiam e que o exército havia conseguido frear o avanço dos insurgentes no norte, no leste e no sul de Idlib.

"O exército está travando duras batalhas para restaurar a situação que havia antes", afirmou a televisão estatal, acrescentando ainda que o exército da Síria matou centenas de combatentes rebeldes.

Os grupos que participaram da ofensiva para capturar Idlib postaram vídeos na Internet mostrando combatentes percorrendo a cidade. As vozes nos vídeos diziam que eles estavam no centro da cidade.

Um dos vídeos ainda mostravam insurgentes dando tiros para o alto e gritando "Allahu Akbar" (Deus é grande) próximo a um complexo que antes era mantido pelas forças do governo sírio.

(Por Mariam Karouny)