Grupos pedem redução da tarifa de ônibus em Sorocaba

Dois movimentos sociais, formados por estudantes, começaram nesta quinta-feira a coleta de assinaturas para a redução da tarifa de ônibus em Sorocaba, no interior de São Paulo. O reajuste da passagem, de 6,18%, está em vigor desde quarta-feira, 5. A tarifa social, mais usada pela população, subiu de R$ 2,95 para R$ 3,15, enquanto o vale-transporte passou de R$ 3,15 para R$ 3,35. Já o passe do estudante subiu de R$ 1,50 para R$ 1,55.

Na quarta, 300 pessoas, ligadas aos grupos Domínio Público e Linha 7, protestaram contra o aumento e impediram a saída dos ônibus do principal terminal de passageiros da cidade. O documento com as assinaturas será enviado à Câmara de Vereadores e ao prefeito Antonio Carlos Pannunzio (PSDB). Os estudantes não descartam entrar com uma representação no Ministério Público Estadual.

A Urbes, empresa pública que administra o serviço, informou, em nota, que o reajuste repõe a inflação e o aumento em custos comprovados pelas empresas de ônibus. Segundo a Urbes, o índice já considerou as medidas do governo federal, que desoneraram as alíquotas do PIS/Cofins do transporte público.